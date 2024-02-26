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Продажи китайских автомобилей с пробегом в России за год выросли на 76%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 76% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена машин из Поднебесной составила 1,6 млн рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто», с результатами ознакомился RB.RU.

Продажи китайских автомобилей с пробегом в России за год выросли на 76%

Наибольшей популярностью у россиян пользовались машины таких марок, как Geely — 26%, Chery — 24%, LIFAN — 12%, Changan — 9,5% и Haval — 8,6%.

Средняя цена на самую продаваемую Geely Monjaro — 3,7 млн рублей, Chery Tiggoсо —  370 тыс. рублей,  LIFAN Solano — 280 тыс. рублей, LIFAN X60 — 590 тыс. рублей, Geely Coolray —  2 млн рублей.

Доля продаж таких авто в 2022 году составляла 2%, то по итогам 2023 года — 3,2%.

Фото на обложке: Unsplash

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