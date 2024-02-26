В 2023 году продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 76% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена машин из Поднебесной составила 1,6 млн рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто», с результатами ознакомился RB.RU.

Продажи китайских автомобилей с пробегом в России за год выросли на 76%