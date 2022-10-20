На российском рынке появится еще одна китайская марка автомобилей

Российский авторынок пополнит еще одна китайская марка. В ноябре концерн Great Wall, выпускающий популярный Haval, намерен представить внедорожник Tank. Автомобили появятся у дилеров в начале 2023 года.
В России Great Wall Tank будет представлен моделями Tank 300 и Tank 500, пишет «Автостат». Россия станет вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии, где будет присутствовать бренд Tank.
Обе модели будут оснащены бензиновыми двигателями – 220 л.с. с объемом 2 литра и 299 л. с. с объемом 3 литра для Tank 300 и Tank 500 соответственно. В машинах будут установлены 8 и 9-ступенчатые автоматические коробки передач. Автомобили будут ходить на полном приводе с возможностью блокировки межколесных дифференциалов.
Great Wall собирается представить Tank в ноябре 2022 года, продажи должны начаться в первой половине 2023 года. Производитель пока не объявил цены на автомобили.
В России уже представлены автомобили китайских марок, такие как Geely, Haval, Chery, Exeed, Changan, Lifan и другие.
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