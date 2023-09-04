Доля Китая в банковском секторе России с начала СВО выросла в четыре раза — Financial Times

Доля Китая в банковском секторе России с начала спецоперации выросла в четыре раза. Financial Times подсчитала, что четыре китайских банка увеличили свои активы в стране за этот период с $2,2 млрд до $9,7 млрд. Деятельность этих банков заключается в замещении юанем доллара США и евро.
Китайские банки увеличили размер своих активов в России с начала спецоперации на Украине в четыре раза. Об этом пишет Financial Times.
Газета приводит данные за 14 месяцев – с февраля 2022 года по март 2023-года. За этот период четыре китайских банка – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China – увеличили свои активы в России с $2,2 млрд до $9,7 млрд. При этом $8,8 млрд из них держат Bank of China и ICBC.
Общая доля активов в российских банках, которые принадлежат иностранным кредиторам, за указанный период снизилась с 6,2% до 4,9%, отмечает газета.
FT связывает рост активов банков из Китая в банковском секторе России с активным процессом замещения юанем доллара США и евро.
Фото на обложке: pcruciatti /
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