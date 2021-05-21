В августе-сентябре 2021 года состоится финал третьего китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства. Победители получат гранты и возможность запустить бизнес в Китае. Подать заявку можно до 31 мая.

Открыт прием заявок на участие в китайско-российском конкурсе инноваций и предпринимательства