Открыт прием заявок на участие в китайско-российском конкурсе инноваций и предпринимательства

В августе-сентябре 2021 года состоится финал третьего китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства. Победители получат гранты и возможность запустить бизнес в Китае. Подать заявку можно до 31 мая.
Организаторы ищут инновационные проекты, которые хотят выйти в Китай или найти местных партнеров, из следующих сфер:
- искусственный интеллект и робототехника;
- медтех;
- спорттех.
Девять проектов попадут в финал и получат гранты:
- $5 тыс. за первое место.
- $3 тыс. за второе место.
- $1 тыс. за третье место.
Лучшие компании пообщаются с китайскими инвесторами и представителями бизнес-инкубаторов, а также получат помощь в поиске финансирования и клиентов, размещении в технопарках.
Организаторы: Китайская ассоциация по международному обмену и Научный парк МГУ имени М.В. Ломоносова.
Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
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