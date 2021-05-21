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Открыт прием заявок на участие в китайско-российском конкурсе инноваций и предпринимательства

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

В августе-сентябре 2021 года состоится финал третьего китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства. Победители получат гранты и возможность запустить бизнес в Китае. Подать заявку можно до 31 мая.

Открыт прием заявок на участие в китайско-российском конкурсе инноваций и предпринимательства

Организаторы ищут инновационные проекты, которые хотят выйти в Китай или найти местных партнеров, из следующих сфер:

  • искусственный интеллект и робототехника;
  • медтех;
  • спорттех.

Девять проектов попадут в финал и получат гранты:

  1. $5 тыс. за первое место.
  2. $3 тыс. за второе место.
  3. $1 тыс. за третье место.

Лучшие компании пообщаются с китайскими инвесторами и представителями бизнес-инкубаторов, а также получат помощь в поиске финансирования и клиентов, размещении в технопарках.

Организаторы: Китайская ассоциация по международному обмену и Научный парк МГУ имени М.В. Ломоносова.

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Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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