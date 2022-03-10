Китай отказался поставлять запчасти для самолетов в Россию

Китайские производители деталей для самолетов отказались сотрудничать с российскими авиакомпаниями и не будут поставлять запчасти в Россию. Каждая авиакомпания должна будет самостоятельно искать поставщиков на рынке, которыми могут быть, например, Турция или Индия, заявили в Росавиации.

Слова представителя Росавиации приводит «Интерфакс».

«Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, и китайцы отказали», – заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

Кудинов отметил, что каждая российская авиакомпания будет самостоятельно искать поставщиков запчастей на рынке, а Росавиация будет лишь помогать легализовать товар. Среди возможных поставщиков Кудинов назвал Турцию или Индию.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на заявление Росавиации сообщил, что Валерий Кудинов «не уполномочен делать такие заявление от лица Росавиации».

Санкции Евросоюза против России обязывают лизингодателей самолетов прекратить действие существующих контрактов с российскими авиакомпаниями. Также ограничения запрещают поставки самолетов в Россию, их техническое обслуживание и страхование.

По информации РБК, один из крупнейших грузовых авиаперевозчиков «Атран» остановил полеты из-за нехватки запчастей. Компания сократит штат на 10%, остальные 90% уйдут в отпуска.

Технический директор «Уральских авиалиний» Игорь Поддубный заявил, что их самолеты смогут летать «без раздраконивания» два-три месяца.

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