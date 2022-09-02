Китайцы создали клон не вышедшего iPhone 14

Китайцы еще до официального релиза iPhone 14 создали его точную копию. Энтузиасты опирались на «слитые» инсайдерские данные о дизайне нового смартфона Apple.

Клонированию подверглась флагманская модель нового гаджета Apple – iPhone 14 Pro Max. На передней части смартфона-клона сделаны два выреза под динамик и камеру (до этого на iPhone была «челка»), на задней части разместили полностью скопированный модуль с тремя камерами.

Клон работает на операционной системе Android, которая копирует iOS.

Apple представит новые iPhone 7 ноября на конференции в Купертино. iPhone 14 будут выпускать в четырех модификациях с разной диагональю экрана, объемом оперативной памяти, процессором, камерой, поддержкой связи.