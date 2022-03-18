Турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken планирует открыться в России

Турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken ведет переговоры с российскими торговыми центрами об открытии заведений в России. Первые точки могут появиться уже через месяц.

На начальном этапе компания планирует открыть 5-10 собственных заведений, сообщил «Известиям» глава Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана.

Chitir Chicken понадобится несколько недель для ремонта и оснащения помещения. В будущем можно планировать создание франчайзинговой сети с 500-600 ресторанами. В первую очередь компанию интересуют Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара и Екатеринбург.

Ресторанам Chitir Chicken могут предложить помещения McDonald’s, считает Шакиров. По его утверждению, ТЦ готовы начать переговоры McDonald’s о расторжении договоров аренды, если компания не возобновит работу в ближайшее время. Большая часть российских McDonald’s работает на арендованных площадях, напомнил он.

McDonald’s закрыл рестораны в России с 14 марта на неопределенный срок после критики со стороны клиентов и партнеров, но некоторые франчайзинговые заведения продолжают работать.

Глава DNA Realty Антон Белых сомневается, что собственники помещений станут расторгать договоры с McDonald’s в одностороннем порядке, пока получают арендную плату. Во-первых, это «глобально популярная сеть, которая активно генерирует трафик ТЦ». Во-вторых, техническая приостановка деятельности не является основанием для прекращения отношений. По мнению эксперта, претенденту скорее предложат пустующие площадки.

В начале марта McDonald’s и Coca-Cola подверглись острой критике в социальных сетях за то, что не высказались относительно российско-украинского конфликта и продолжают работать в РФ. Партнеры призывают корпорации покинуть российский рынок, а клиенты организовывают кампании по бойкотированию их продуктов.

С 14 марта McDonald’ временно приостановил обслуживание в предприятиях сети по всей России. Все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату. Они сохранят все социальные льготы и гарантии от компании. «Макдоналдс» планирует также поддерживать поставщиков и выполнять свои обязательства перед арендодателями.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российские сети общественного питания способны заместить закрывшиеся в Москве рестораны McDonald’ максимум за год.

За последние недели более сотни зарубежных компаний объявили о приостановке или о прекращении работы в России. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. В частности, «Макдоналдс» принял решение временно закрыть все свои 850 ресторанов в стране (около 250 ресторанов в Москве). При этом компания сообщила, что продолжит выплачивать зарплату российским сотрудникам.

Фото на обложке: Chitir Chicken