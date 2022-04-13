Китайский экспорт в Россию резко упал в марте

Экспорт Китая в Россию в марте резко упал и вернулся к уровню ковидного 2020 года. КНР отправила в РФ товаров на сумму всего на $3,8 млрд при том, что нарастила импорт на 26,4% – в основном за счет подорожания нефти, угля и газа.

В марте текущего года Китай поставил в Россию товаров на сумму $3,8 млрд, что на 7,7% меньше, чем в марте предыдущего года. Объем импорта упал до уровня 2020 года, когда из-за распространения коронавирусной инфекции многие каналы поставок работали в ограниченном режиме.

Объем китайского экспорта в РФ резко сократился несмотря на то, что в другие страны, наоборот, вырос, отметил Bloomberg. Там указали, что бизнес в Китае стал осторожнее торговать с Россией после начала военной операции на Украине.

В агентстве уточнили, что на объем китайского экспорта в Россию повлияли западные санкции, в частности те, которые призваны ограничить использование доллара США в экономике.

Несмотря на резкое падение экспорта в Россию, Китай в марте нарастил импорт из страны на 26,4% в денежном выражении. На рост повлияли цены на нефть, газ и уголь, которые в 2022 году поднялись до местами рекордных отметок.

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