Что на завтрак 1 января? «Сбер» выбрал правильные продукты и подсчитал расходы

«СберЗдоровье» и «СберМаркет» порекомендовали россиянам съесть на завтрак 1 января яичницу, сухофрукты или выпить фруктово-овощной смузи. По словам диетолога Маргариты Макухи, после праздничного застолья в первую очередь необходимо восстановить водно-электролитный баланс. Оздоровительную продуктовую корзину для компании из 4–5 человек эксперты оценили в 5502 руб., сообщает РИА Новости.

В разговоре с РИА Новости диетолог Маргарита Макуха пояснила, что в первый день года очень важно восстановить водно-электролитный баланс в организме после застолья: пить воду — дробно, маленькими глотками.

«Можно сделать фруктово-овощной смузи»,— предложила эксперт.

Что касается выбора продуктов, то Макуха рекомендует обратить внимание на те, что богаты цинком, магнием, калием, витаминами группы В, аминокислотами и антиоксидантами. Они содержатся в яичнице, протеиновом коктейле, банане и сухофруктах.

Воду лучше пить несладкую и негазированную. В «здоровую» продуктовую корзину, составленную экспертами, вошли рыба, разные виды мяса и круп, орехи и несколько килограммов фруктов и овощей.

«Такого набора продуктов хватит, чтобы восстановиться после праздников и приготовить вкусные и здоровые блюда»,— отметили аналитики «СберМаркета».

Росстат подсчитал, что россияне в среднем потратят на покупку продуктов к новогоднему столу 6763 руб. За год праздничный набор подорожал на 4,56% (6468 руб.). В зависимости от региона цена может отличаться.

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