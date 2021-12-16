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«Циан» рассмотрит возможность увеличения доли акций на бирже до 50%

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Циан» планирует в ближайшие несколько лет увеличить долю акций в свободном обращении (free-float) в два раза — до 50%. Компания проведет SPO за счет продажи долей инвестиционных фондов.

«Циан» рассмотрит возможность увеличения доли акций на бирже до 50%

О планах «Циан» по увеличению free-float РБК сообщил гендиректор компании Максим Мельников.

Совладельцами «Циан» являются фонды прямых инвестиций, длительность инвестиций которых ограничена сроками жизни фондов, пояснил Мельников. «Им надо будет в какой-то момент выходить, поэтому SPO возможно в течение нескольких лет. Сейчас доля акций в свободном обращении составляет 25–28%. Думаю, в какой-то момент на бирже будет больше 50% торговаться», — отметил он.

Мельников также сообщил, что сейчас ликвидность акций «Циан» достаточно низкая, а SPO может повысить привлекательность компании для инвесторов.

«Циан» провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и Московской бирже в ноябре 2021 года по верхней границе ценового диапазона, разместившись по $16 . Основными акционерами компании являются Elbrus Capital (47%) и Goldman Sacks (10,1%), Мельникову принадлежит 6,3%.

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Фото на обложке: zhu difeng / Shutterstock

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