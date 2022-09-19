Positive Technologies начала прием заявок на SPO

Российская компания по кибербезопасности Positive Technologies объявила о старте SPO. В рамках вторичного размещения акций планируется охватить до 4% ценных бумаг компании, то есть довести процент акций в свободном обращении до 14% и выше.

Пресс-служба компании сообщила ТАСС, что:

крупные держатели разместят до 2,64 млн обыкновенных акций компании,

ценовая вилка за акцию – от 1200 до 1320 рублей (итоговая цена будет установлена не позднее 28 сентября 2022 года),

предложение доступно как для инвесторов-физлиц, так и для институциональных инвесторов,

период сбора заявок – с 19 по 27 сентября включительно.

«Подать заявку на участие в SPO можно через всех ведущих российских брокеров», – уточнили в Positive Technologies.

Стремление провести SPO нередко связывают с желанием кого-то из крупных акционеров выйти из состава общества, но в компании отдельно подчеркнули, что ни один корпоративный участник торгов полностью или на существенную долю не выйдет из состава акционеров.

Ожидается, что в результате вторичного размещения доля акций в свободном обращении может достичь 14% и выше.

Дополнительным бонусом для участия в SPO станет право приобрести дополнительные акции.

«Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций», – рассказали о преимуществе участия в Positive Technologies.

Компания также акцентирует внимание на то, что сегодня вопросы кибербезопасности стоят очень остро – и рынок этот будет только расти.

Сами же сотрудники Positive Technologies только в январе этого года просканировали более 15 тыс. сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний и выявили более 31 тыс. уязвимостей.

Скандалы с утечкой данных пользователей вообще уже превратились в мемы («0 дней без утечек»). Таким образом, вложения в компании по кибербезопасности представляются выгодными.

Согласно годовой отчетности, Positive Technologies в прошлом году нарастила выручку на 28%, чистую прибыль на 26,5%. При этом половину ее (порядка 1 млрд рублей) компания направила на выплату дивидендов акционерам.

«Наши акции включены в три индекса Московской биржи и в первый котировальный список, – напоминает управляющий директор компании Максим Пустовой. – Мы формируем все необходимые предпосылки для того, чтобы войти в список "голубых фишек" и в основной индекс Московской биржи».

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