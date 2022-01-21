Переход на электронные трудовые книжки усложнил работу трети компаний в России

Переход на электронные трудовые книжки усложнил работу в каждой третьей компании в России. Специалистам по кадрам приходится вести и бумажные, и электронные книжки. Кроме того, при увольнении сотрудники просто перестают приходить на работу, потому что трудовую книжку забирать не нужно.
Исследование об отношении российских компаний к введению электронных трудовых книжек провели специалисты SuperJob. В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов из всех регионов России.
35% компаний испытывают трудности при работе с системой электронных трудовых книжек – эта процедура усложнила кадровое производство на предприятии. Сложности менеджеры по персоналу объясняют тем, что им приходится работать больше, ведя и бумажные, и электронные трудовые.
Специалисты по кадрам также столкнулись с безответственностью сотрудников, которые увольняются с работы – они просто перестают появляться на рабочем месте и не оформляют заявление об уходе, потому что электронную трудовую книжку забирать не нужно.
Кроме того, с введением электронных трудовых у некоторых менеджеров по персоналу появились сложности с определением трудового стажа в частности для расчета больничных листов.
SuperJob проводила аналогичное исследование в прошлом году. Испытывать сложности в работе с электронными трудовыми книжками стали меньше компаний – 41% в 2020 году против 35% в 2021-ом.
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Фото на обложке: Natalia Belay /
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