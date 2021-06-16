Количество оформленных «Тинькофф банком» электронных закладных через SmartDeal превысило 10 тысяч

Количество оформленных «Тинькофф банком» электронных закладных через сервис SmartDeal превысило 10 тысяч. Бум спроса на услугу произошел в ковидном 2020 году – спустя два года после разрешения властями использовать электронный документ вместо бумажного.

По данным SmartDeal, «Тинькофф банк» за год – с марта 2020-ого, оформил 10 тысяч электронных закладных в 80 регионах России. При этом использовать их вместо бумажных разрешили в июле 2018 года, но тогда массового перехода на электронный документооборот не произошло, говорят в компании.

«Из-за необходимости доработки IT-систем за первый год работы с электронными закладными банки оформили не больше десяти таких сделок», – отметили в SmartDeal.

В 2020-ом – году пандемии COVID-19, когда большая часть бизнеса перешла в онлайн либо по возможности внедрила его в свою работу, SmartDeal и «Тинькофф банку» «удалось переломить ситуацию».

Использование цифровых закладных обеспечивает для «Тинькофф банка» снижение издержек и позволяет более гибко управлять портфелем ипотечных кредитов. Для клиентов банка электронные закладные сокращают количество бюрократических процедур при выдаче, делая процесс дистанционным, подчеркнули в SmartDeal.

SmartDeal – b2b-платформа для взаимодействия с Росреестром. С ней работают девелоперы, ипотечные банки, маркетплейсы.

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