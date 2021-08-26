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Россияне стали меньше тратить денег на походы в кинотеатры

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитический ресурс «Чек Индекс» провел исследование о продажах в кинотеатрах за июль и первую половину августа в России. Россияне стали меньше тратить денег на походы в кино, средний чек в прошлом месяце оказался ниже даже суммы 2019 года.

Россияне стали меньше тратить денег на походы в кинотеатры

В июле средний чек покупки был на уровне 497 рублей, что на 5% ниже уровня 2019 года. Сумма в первой половине августа выросла до 504 рублей за одно посещение, но и этот показатель оказался ниже прошлогоднего значения,  сообщило РИА Новости.

По данным авторов исследования, изменения произошли и в списке сопутствующих покупок в кинотеатрах, без учета билетов на сеанс. 

Если в прошлом году в июле-августе он выглядел так: карамельный попкорн в стандартной упаковке, начос, негазированная вода или газированный напиток объемом 0,5 литра, то в этом году на первое место вышла вода, а затем уже карамельный попкорн, начос или чипсы.

Эксперты также отметили, что идет постепенное восстановление интереса жителей к походам в кино. И все же, по их словам, значительная доля россиян перешла в онлайн-кинотеатры или выбрала как онлайн-контент, так и офлайн.

Зрители же стали меньше совершать импульсивных покупок, что отразилось и на продажах сопутствующих товаров в зонах кинотеатров.

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Фото: Master1305 / Shutterstock

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