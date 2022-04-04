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Совет Федерации предложил разрешить кинотеатрам не платить за зарубежную музыку в фильмах

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал меры поддержки российских кинотеатров. В частности, предлагается разрешить им не платить за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных государств.

Совет Федерации предложил разрешить кинотеатрам не платить за зарубежную музыку в фильмах

Соответствующее письмо Кутепов направил помощнику президента России Максиму Орешкину, сообщил ТАСС.

Сейчас кинотеатрам необходимо найти средства на зарплату сотрудникам, поэтому платежи в ООО «Российское авторское общество» (1,2% от валового сбора за кинопоказ) и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности являются дополнительной нагрузкой, указал Кутепов.

В связи c этим сенатор предложил рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с Россией.

Также Кутепов предложил другие меры:

  • до возобновления объемов кинопоказов и потока зрителей в кинотеатры закрепить в нормативных актах, что введение санкций и огранений (приостановка проката иностранных фильмов) является обстоятельством непреодолимой силы, освободить кинотеатры на период действия санкций от уплаты арендной платы, а также платы за коммунальные услуги, предоставить отсрочку по выплате кредитов;
  • освободить кинотеатры от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на полгода, а после этого установить льготную ставку НДС в размере 10% на такой же срок;
  • предоставить субсидии при приобретении кинопроекционного оборудования и расходных материалов в иностранных государствах «любыми способами» (речь о параллельном импорте).

Правительство 30 марта 2022 года утвердило легализацию параллельного импорта в Россию. Он предполагает ввоз в РФ продукции без разрешения правообладателя. Как стало известно 1 апреля 2022 года, перечень продукции, для которой будет разрешен параллельный импорт, оказался максимально широким.

В начале марта 2022 года на фоне российской спецоперации на Украине крупнейшие киностудии The Walt Disney, Warner Bros и Sony приостановили прокат своих фильмов в России. Это привело к потере кинотеатрами половины выручки в первой половине марта.

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Фото на обложке: Liu zishan / Shutterstock

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