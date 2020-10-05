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Cineworld запланировала закрытие всех кинотеатров в Британии из-за переноса нового фильма о Бонде

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Крупная сеть кинотеатров Великобритании Cineworld рассматривает возможность закрытия всех кинозалов в стране на предстоящей неделе. Причиной является перенос выхода в прокат нового фильма о Джеймсе Бонде  «Не время умирать», а также картины «Форсаж-9» на весну 2021 года. Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

Cineworld запланировала закрытие всех кинотеатров в Британии из-за переноса нового фильма о Бонде

Отмечается, что под угрозой находятся 120 площадок страны, где работают 5,5 тысяч человек.

Компания начала открывать кинотеатры в июле, но к настоящему моменту залы продолжали оставаться полупустыми, говорится в сообщении. Кроме того, сейчас во многих странах, включая Великобританию, начинают повторно вводить ограничительные меры из-за новой волны пандемии, что еще более негативно отражается на работе кинотеатров.

По данным издания, Cineworld направила письмо премьер-министру страны Борису Джонсону, в котором сообщила, что при нынешних условиях индустрия «нежизнеспособна». В компании пояснили, что перенос премьер крупнобюджетных новинок бондианы и «Форсажа» лишает зрителей смысла массово возвращаться в кинотеатры.

Также компания разрабатывает план по закрытию всех 546 кинотеатров в США.

«Мы можем подтвердить, что рассматриваем вопрос о временном закрытии наших кинотеатров в Великобритании и США, но окончательное решение еще не принято», — отмечают в Cineworld.

В конце сентября компания сообщила об убытках в размере $1,6 млрд за январь-июнь 2020 года. Также Cineworld предупредила инвесторов, что ей потребуются дополнительные инвестиции для восстановления деятельности, если власти примут решение о повторном закрытии кинотеатров.

Cineworld — второй по величине оператор кинотеатров в мире и один из самых крупных в Великобритании. Ему также принадлежит сеть небольших заведений Picturehouse. Кинотеатры компании в других странах мира включают бренды Regal, Cinema City и Yes Planet.

Фото: Stock-Asso / Shutterstock

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