Cineworld запланировала закрытие всех кинотеатров в Британии из-за переноса нового фильма о Бонде

Крупная сеть кинотеатров Великобритании Cineworld рассматривает возможность закрытия всех кинозалов в стране на предстоящей неделе. Причиной является перенос выхода в прокат нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а также картины «Форсаж-9» на весну 2021 года. Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что под угрозой находятся 120 площадок страны, где работают 5,5 тысяч человек.

Компания начала открывать кинотеатры в июле, но к настоящему моменту залы продолжали оставаться полупустыми, говорится в сообщении. Кроме того, сейчас во многих странах, включая Великобританию, начинают повторно вводить ограничительные меры из-за новой волны пандемии, что еще более негативно отражается на работе кинотеатров.

По данным издания, Cineworld направила письмо премьер-министру страны Борису Джонсону, в котором сообщила, что при нынешних условиях индустрия «нежизнеспособна». В компании пояснили, что перенос премьер крупнобюджетных новинок бондианы и «Форсажа» лишает зрителей смысла массово возвращаться в кинотеатры.

Также компания разрабатывает план по закрытию всех 546 кинотеатров в США.

«Мы можем подтвердить, что рассматриваем вопрос о временном закрытии наших кинотеатров в Великобритании и США, но окончательное решение еще не принято», — отмечают в Cineworld.

В конце сентября компания сообщила об убытках в размере $1,6 млрд за январь-июнь 2020 года. Также Cineworld предупредила инвесторов, что ей потребуются дополнительные инвестиции для восстановления деятельности, если власти примут решение о повторном закрытии кинотеатров.

Cineworld — второй по величине оператор кинотеатров в мире и один из самых крупных в Великобритании. Ему также принадлежит сеть небольших заведений Picturehouse. Кинотеатры компании в других странах мира включают бренды Regal, Cinema City и Yes Planet.

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