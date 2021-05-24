Идет прием заявок на премию по цифровой трансформации CIPR Digital

Евгения Хрисанфова
Организаторы конференции «Цифровая индустрия промышленной России» принимают заявки от компаний и специалистов, которые хотят стать номинантами премии CIPR Digital в сфере цифровой трансформации. Участие бесплатное.
Идет прием заявок на премию по цифровой трансформации CIPR DigitalЕвгения Хрисанфова
Номинации:
- «Лучший цифровой сервис».
- «Разработка года».
- «Цифровой прорыв» — за рост популярности.
- «Цифровые трансформаторы» — для директоров по цифровым технологиям и других специалистов за самые эффективные решения.
- «Здоровье нации» — за лучшие цифровые решения в области здравоохранения.
- «Можем повторить» — за внедрение российских цифровых решений за рубежом.
- Women in Digital — для женщин за самые яркие достижения.
- «Цифровые медиа» — для наиболее успешных медиа, которые пишут о цифровых технологиях.
- «Лучший цифровой развлекательный сервис».
- «Самая перспективная соцсеть» — за развитие социальных сетей.
- Открытая номинация для тех, кто не подходит для других номинаций.
Победителей премии наградят в первый день конференции ЦИПР, который состоится в Нижнем Новгороде 23 июня.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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