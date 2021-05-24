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Идет прием заявок на премию по цифровой трансформации CIPR Digital

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы конференции «Цифровая индустрия промышленной России» принимают заявки от компаний и специалистов, которые хотят стать номинантами премии CIPR Digital в сфере цифровой трансформации. Участие бесплатное.

Идет прием заявок на премию по цифровой трансформации CIPR Digital

Номинации:

  1. «Лучший цифровой сервис».
  2. «Разработка года».
  3. «Цифровой прорыв» — за рост популярности.
  4. «Цифровые трансформаторы» — для директоров по цифровым технологиям и других специалистов за самые эффективные решения.
  5. «Здоровье нации» — за лучшие цифровые решения в области здравоохранения.
  6. «Можем повторить» — за внедрение российских цифровых решений за рубежом.
  7. Women in Digital — для женщин за самые яркие достижения.
  8. «Цифровые медиа» — для наиболее успешных медиа, которые пишут о цифровых технологиях.
  9. «Лучший цифровой развлекательный сервис».
  10. «Самая перспективная соцсеть» — за развитие социальных сетей.
  11. Открытая номинация для тех, кто не подходит для других номинаций.

Победителей премии наградят в первый день конференции ЦИПР, который состоится в Нижнем Новгороде 23 июня.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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