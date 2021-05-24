Идет прием заявок на премию по цифровой трансформации CIPR Digital

Организаторы конференции «Цифровая индустрия промышленной России» принимают заявки от компаний и специалистов, которые хотят стать номинантами премии CIPR Digital в сфере цифровой трансформации. Участие бесплатное.

Номинации:



«Лучший цифровой сервис». «Разработка года». «Цифровой прорыв» — за рост популярности. «Цифровые трансформаторы» — для директоров по цифровым технологиям и других специалистов за самые эффективные решения. «Здоровье нации» — за лучшие цифровые решения в области здравоохранения. «Можем повторить» — за внедрение российских цифровых решений за рубежом. Women in Digital — для женщин за самые яркие достижения. «Цифровые медиа» — для наиболее успешных медиа, которые пишут о цифровых технологиях. «Лучший цифровой развлекательный сервис». «Самая перспективная соцсеть» — за развитие социальных сетей. Открытая номинация для тех, кто не подходит для других номинаций.

Победителей премии наградят в первый день конференции ЦИПР, который состоится в Нижнем Новгороде 23 июня.

Подробности и форма для заявки — на сайте.



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