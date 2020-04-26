В России создано приложение, которое позволяет использовать смартфон как POS-терминал

В Прикамье разработано приложение «Ckassa.Terminal» , которое позволяет использовать смартфон как POS-терминал для бесконтактной оплаты. Об этом Rusbase рассказал директор по стратегии платежного сервиса Ckassa Арсений Павлов.

Приложение позволяет клиентам оплачивать услуги, приложив банковскую карту к телефону, на котором установлено приложение. Таким образом, при необходимости смартфон становится терминалом, принимающим платежи с карт (с возможностью бесконтактной оплаты).

Для безопасности плательщика в приложение в момент оплаты вводится пароль из смс, которое приходит на телефон владельца карты.

«За последний год в России и в мире анонсировались запуски подобных сервисов, но они должны были быть "привязаны" либо к определенному банку, либо к платежной системе. Особенность нашего приложения — работа со всеми платежными системами (Visa, Mastercard, МИР), перевод денег в любой банк, прием любых банковский карт СНГ: как кредитных, так и дебетовых», — сообщил руководитель платежного сервиса Сkassa Андрей Рычков.

По словам Павлова, сейчас компания ведет переговоры об использовании разработки службами доставки, в частности, iGooods, сетями аптек «Планета Здоровья» и «Аптека от склада», «Магнитом».

В компании подчеркнули, что защита безналичных платежей обеспечивается по международному стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Все платежные операции фискализируются в соответствии с законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ». Разработчики «Ckassa» аккредитованы в Центральном банке.

Работа приложения возможна с любыми смартфонами с операционной системой Android, имеющими модуль NFC (модуль ближней бесконтактной связи). Из-за ограничений доступа к библиотекам, отвечающим за работу модуля бесконтактной связи и прямого запрета на использование его в качестве платежного шлюза со стороны Apple, iPhone пока не получил такую возможность.

Сервис платежей Ckassa (прежнее название «Центральная касса) работает с 2014 года. Его основали Сергей Шевков и Андрей Рычков. Главный офис находится в Перми. По данным компании, приложение Ckassa в GooglePlay скачали более 1 млн раз.

Фото: Ckassa