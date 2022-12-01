Россиянам рассказали, какие счета в банке лучше закрыть

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, какие счета стоит закрыть. В большинстве случаев обслуживание счетов бесплатное, но иногда за это берут комиссию.

Информация о комиссии содержится в договоре, на основании которого клиент отрывал счет. Клиент может пропустить этот момент в документе и на счету начнет копиться задолженность, сообщил специалист агентству «Прайм».

Россияне могут забыть о старых счетах. Нужно установить мобильное приложение банков имеющихся карт, чтобы проверить задолженность. Иначе об этом можно даже не узнать, отметил юрист.

Он также напомнил, что к каждой платиковой карте привязан определенный счет в банке. И недостаточно просто заблокировать карту за ненадобностью. Счет по-прежнему будет открыт и может появиться задолженность. По словам юриста, если не нужна больше пластиковая карта, то нужно закрыть счет, привязанный к самой карте.

Стоит ли закрывать счета в иностранной валюте — спорный вопрос, считает юрист. Ряд банков ввели комиссии за хранение на них денежных средств. Однако в последнее время они стали смягчать условия. Например, если раньше комиссию брали в среднем с суммы, превышающей $5-10 тыс., то сейчас в некоторых банках этот порог составляет $100 тыс.

Юрист рекомендовал не торопиться закрывать такие счета, если обслуживание бесплатное. Так как сейчас некоторые банки перестали открывать новые валютные счета.

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