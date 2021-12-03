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В 2021 году одежда и обувь подорожали до 15%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитики Fashion Consulting Group сообщили о росте цен в этом году на одежду и обувь на 10-15%, в 2022 году они могут подорожать еще на 15-25%. Причины — в повышении стоимости тканей и фурнитуры, а также подорожании логистических услуг.

В 2021 году одежда и обувь подорожали до 15%

Ткань, по данным представителей ритейла, подорожала в этом году в среднем на 15%, логистические услуги — на 20%. Себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7–15%, сообщили «Известия».

При этом средний чек у большинства ритейлеров без учета появления новых категорий увеличился незначительно, что отражает ограниченный рост покупательской способности населения.

Для того, чтобы сдержать рост цен, ритейлеры увеличивают тиражи продукции, расширяет розничные сети, выходит в новые каналы продаж. О таких планах рассказали, в частности, в «Эконике». В следующем году компания планирует открыть 10-12 новых магазинов, а годом ранее она уже вышла на европейский маркетплейс Zolando.

В OR Group утверждают, что сдерживают рост цен за счет собственной маржи. Ритейлер чаще проводит акции, предлагает скидки на определенные категории товаров и использует другие инструменты поддержания спроса, такие как сервис рассрочки платежа на покупку, на который сейчас приходится 50% продаж.

В следующем году, по словам участников рынка, наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента — до 30–40% и более сдержанно, в пределах 20–25%, на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10–20%.

В ФАС заявили, что не контролируют стоимость одежды и обуви. В Минпромторге отметили, что подобная ситуация встречается перед выходом новых коллекций или обновлением ассортимента одежды перед очередным сезоном. 

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Пресс-служба ведомства добавила, что в основном прогноз о повышении цен делают те ритейлеры, которые представлены на рынке России преимущественно продукцией, произведенной в Китае. Это связано с накладкой повышения цены изначально на логистику и материалы, которые также получили повышение цен.

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Фото на обложке: MikroKon / Shutterstock

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