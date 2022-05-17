X5 Group запустила собственную облачную платформу

X5 Group объявила о запуске собственной облачной платформы Salt. Она создана на основе open source технологий и будет размещена в дата-центрах Selectel. Использование своих разработок позволит ритейлеру быстрее выводить на рынок новые технологические продукты.

О запуске облачной платформы Salt рассказали в пресс-службе X5 Group.

«Х5 системно подошла к процессу перехода на собственную облачную инфраструктуру, в рамках которой мы сами определяем вектор развития системы, разрабатываем и внедряем сервисы, занимаемся эксплуатацией платформы независимо от вендоров и колебаний рынка», – отметил управляющий директор «Х5 Технологии» Антон Мироненков.

Облако создано на основе OpenStack и Kubernetes и развернуто в двух дата-центрах в Москве и Петербурге. Партнером X5 Group в этом ключе является Selectel.

В X5 Group подчеркнули, что работа в собственном облаке позволит быстрее выводить на рынок новые продукты, сократит издержки на владение IT-инфраструктурой, а также внесет экологический вклад благодаря использованию энергоэффективных технологий дата-центров.

X5 Group после решения своих бизнес-задач не исключает вывода облачной платформы Salt на открытый рынок.

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