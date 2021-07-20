Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

GeekBrains проведет интенсив для разработчиков по Kubernetes

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

21 августа стартует практикум от GeekBrains, который подойдет опытным разработчикам и техническим руководителям. Тема двухдневного интенсива — системы управления контейнерами Kubernetes. Участие платное.

GeekBrains проведет интенсив для разработчиков по Kubernetes

Участники узнают:

  • что такое контейнеризация;
  • в чем заключаются особенности работы с Kubernetes;
  • какие есть основные и дополнительные сущности;
  • как применять пакетный менеджер Helm и операторы и другое.

Студенты выполнят три практические задачи: развернут простое приложение, приложение с базами данных и бэкендом, проведут мониторинг.

Чтобы пройти интенсив, участникам нужно знать Docker и основы Linux. Прочитать подробности о программе и записаться можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Южный ИТ-парк» ищет стартапы для участия в акселераторе
  2. 2 IT-гигантам без представительства в России перекроют поступление платежей
  3. 3 Капитализация Duolingo превысит $4 млрд в случае успеха IPO
  4. 4 В Москве пройдет конференция по устойчивому развитию бизнеса «Визионеры»
  5. 5 Почему бизнесу полезно сотрудничать с НКО?

ВОЗМОЖНОСТИ

20 июля 2021

Paint The Future

20 июля 2021

Конкурс инновационных проектов Media Gate

22 июля 2021

Отбор проектов в области персональной безопасности от Вымпелком и Generations

Все ВОЗМОЖНОСТИ