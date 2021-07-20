GeekBrains проведет интенсив для разработчиков по Kubernetes

Евгения Хрисанфова
21 августа стартует практикум от GeekBrains, который подойдет опытным разработчикам и техническим руководителям. Тема двухдневного интенсива — системы управления контейнерами Kubernetes. Участие платное.
GeekBrains проведет интенсив для разработчиков по KubernetesЕвгения Хрисанфова
Участники узнают:
- что такое контейнеризация;
- в чем заключаются особенности работы с Kubernetes;
- какие есть основные и дополнительные сущности;
- как применять пакетный менеджер Helm и операторы и другое.
Студенты выполнят три практические задачи: развернут простое приложение, приложение с базами данных и бэкендом, проведут мониторинг.
Чтобы пройти интенсив, участникам нужно знать Docker и основы Linux. Прочитать подробности о программе и записаться можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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