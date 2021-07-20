GeekBrains проведет интенсив для разработчиков по Kubernetes

21 августа стартует практикум от GeekBrains, который подойдет опытным разработчикам и техническим руководителям. Тема двухдневного интенсива — системы управления контейнерами Kubernetes. Участие платное.

Участники узнают:



что такое контейнеризация;

в чем заключаются особенности работы с Kubernetes;

какие есть основные и дополнительные сущности;

как применять пакетный менеджер Helm и операторы и другое.

Студенты выполнят три практические задачи: развернут простое приложение, приложение с базами данных и бэкендом, проведут мониторинг.

Чтобы пройти интенсив, участникам нужно знать Docker и основы Linux. Прочитать подробности о программе и записаться можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash