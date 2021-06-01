TalentTech перенёс свои EdTech и HR-tech проекты в Yandex.Cloud

Компания-разработчик HRtech-решений TalentTech будет использовать Yandex.Cloud для роста своих проектов: образовательной платформы «Фоксфорд», HR-сервиса Potok.io, биржи для дизайнеров Dizkon.ru, сервиса для поиска мастеров «Ремонтник.ру» и платформы «Цифровое образование».

Облачные сервисы дадут возможность TalentTech обеспечить стабильность и безопасное хранение данных, рассказали RB.RU в компании.

С помощью сервиса Yandex Manage Service for Kubernetes компании TalentTech удалось перейти на модель облачного потребления pay as you go: использовать и оплачивать ровно тот объём вычислительных мощностей, который необходим под текущую нагрузку каждого проекта. Также TalentTech удалось сократить время и ресурсы внутренней ИТ-команды за счёт использования управляемых сервисов Yandex.Cloud. Установкой, настройкой и поддержкой этих сервисов теперь занимается облачная платформа.

C помощью управляемых сервисов в облаке Yandex Managed Service for ClickHouse и Yandex Managed Service for Apache Kafka® TalentTech разработала собственную аналитическую систему. Она позволяет сотрудникам формировать финансовые отчётности и проводить маркетинговую и продуктовую аналитику на основе данных для разных подразделений.

Сервисы для образования и поддержки HR-процессов все активнее используют облака: разрабатывают новые продукты, создают инфраструктуру под растущие нагрузки. Такие компании ставят перед нами уникальные задачи роста, внедрения новых технологий, развития надежности и безопасности. Мы, в свою очередь, готовы создавать технические и коммерческие условия для их решения, решать каждый кейс индивидуально. Анна Даскал, руководитель направления по работе с технологическими компаниями Yandex.Cloud

По итогам 2020 года год выручка TalentTech выросла на 77%. Для дальнейшего роста в 2021 года компания планирует увеличить объём обрабатываемых данных: в сегменте HRTech — на 500%, в сегменте Freelance — на 70%, в сегменте EdTech — на 700%. По прогнозам аналитиков TalentTech, до 2025 года технологиями и продуктами компании-разработчика воспользуются более 70 миллионов пользователей.

TalentTech активно растёт год к году. В IT-части мы сфокусированы на двух факторах: создании условий, реализации возможностей для более активного роста и ликвидации внутренних барьеров. Наш рост должен быть ограничен только внешними факторами (клиентами, рынком), но ни в коем случае не внешними препятствиями. В Yandex.Cloud мы нашли достойного и надежного партнера, который поддерживает оба фактора роста. Сергей Ахметов, СТО ИТ-холдинга TalentTech

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