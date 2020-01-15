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МТС выпустила облачный сервис для быстрого запуска бизнес-приложений

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Компания МТС выпустила облачный сервис на базе стартапа из своего акселератора. Сервис под названием Containerum Managed Kubernetes представляет собой платформу для быстрого запуска и управления бизнес-приложениями. Об этом Rusbase рассказали в компании.

МТС выпустила облачный сервис для быстрого запуска бизнес-приложений

В основе сервиса лежит платформа Containerum, создатели которой прошли акселератор МТС в 2018 году. В августе 2019 года МТС купила платформу. В результате на базе стартапа внутри МТС появилось облачное направление для бизнеса.

Команда Containerum адаптировала свою платформу для работы в облаке #CloudMTS (облачный провайдер МТС). Новый сервис обещает бизнесу более быструю разработку, развертывание и администрирование IT-решений в облаке.  

Containerum Managed Kubernetes подходит для технологических стартапов, финтех-компаний и крупных представителей финансового сектора, отметили в МТС.

Стартапам сервис позволяет быстрее обновлять свои продукты, сводя к минимуму время простоя, крупному бизнесу — запускать клиентские сервисы, чат-боты, голосовые помощники или сервисы онлайн-банкинга.  

Услугой уже пользуется ряд компаний из финансового сектора, транспортной отрасли и сферы услуг, добавили в МТС. Подключиться к сервису можно на сайте облачного провайдера МТС. Сервис предоставляется бесплатно, компании платят только за потребляемый объем облачных ресурсов (это зависит от vCPU, vRAM, SSD, цены указаны здесь). 

Фото: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock

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