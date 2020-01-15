МТС выпустила облачный сервис для быстрого запуска бизнес-приложений

Компания МТС выпустила облачный сервис на базе стартапа из своего акселератора. Сервис под названием Containerum Managed Kubernetes представляет собой платформу для быстрого запуска и управления бизнес-приложениями. Об этом Rusbase рассказали в компании.

В основе сервиса лежит платформа Containerum, создатели которой прошли акселератор МТС в 2018 году. В августе 2019 года МТС купила платформу. В результате на базе стартапа внутри МТС появилось облачное направление для бизнеса.

Команда Containerum адаптировала свою платформу для работы в облаке #CloudMTS (облачный провайдер МТС). Новый сервис обещает бизнесу более быструю разработку, развертывание и администрирование IT-решений в облаке.

Containerum Managed Kubernetes подходит для технологических стартапов, финтех-компаний и крупных представителей финансового сектора, отметили в МТС.

Стартапам сервис позволяет быстрее обновлять свои продукты, сводя к минимуму время простоя, крупному бизнесу — запускать клиентские сервисы, чат-боты, голосовые помощники или сервисы онлайн-банкинга.

Услугой уже пользуется ряд компаний из финансового сектора, транспортной отрасли и сферы услуг, добавили в МТС. Подключиться к сервису можно на сайте облачного провайдера МТС. Сервис предоставляется бесплатно, компании платят только за потребляемый объем облачных ресурсов (это зависит от vCPU, vRAM, SSD, цены указаны здесь).

Фото: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock