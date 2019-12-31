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CNBC рассказал о том, какими игроками рынка были Apple и Microsoft в 2019 году

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Пр итогам 2019 года на Apple пришлось 8,2% всех доходов рынка, на Microsoft – 6,6%. Об этом пишет CNBC.

CNBC рассказал о том, какими игроками рынка были Apple и Microsoft в 2019 году

Как пишут аналитики, акции Apple на пути к своему лучшему году. Это связывают с распространением Apple TV, Apple Watch, Airpods. Компания также смогла стабилизировать потери из-за уменьшающегося спроса на iPhone, а энтузиазм по поводу 5G помог увеличить ценность акций.

В прошедшем году, по информации Bespoke Investment Group, Apple показал самые высокий подъем рейтингов на бирже среди крупнейших компаний.

Для Microsoft уходящий год также стал годом роста. Производитель ПО смог продолжить развитие собственного бизнеса, а также коммерческих продуктов Windows, облачных сервисов и закрепился в гейминге. Кроме того, Microsoft смог заключить контракт с Пентагоном, обогнав Amazon.

Microsoft смог войти в топ рейтинга Bank of America. Эксперты прогнозируют,  что облачный сегмент компании может сильно вырасти в 2020 году.

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