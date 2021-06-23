Почему даже у Facebook и Google не взлетают продукты?

Я на эту тему давно размышляю и порой делюсь своими соображениями со студентами. Сегодня хочу свои соображения представить для обсуждения более широкой аудитории.

На прошлой неделе Миша Токовинин в своем фейсбуке поднял интересную дискуссию про «экосистемы». Он привел пример всем известных технологических гигантов и указал, что при всем их богатстве и уме есть ряд продуктов, которые у них никак не взлетают.

У всех известных (и большинства не очень известных) компаний есть «миссия» компании. Википедия определяет ее как «основная цель организации, смысл её существования».

Готовясь к одной из лекций со студентами, я подбирал примеры миссий известных компаний и обнаружил, что они очень сильно характеризуют те продукты, которые компаниям отлично удаются. С другой стороны, я заметил, что те продукты, которые компаниям не удаются – абсолютно не укладываются в миссию компании.

Давайте попробуем разобрать это на примерах. Для примеров буду использовать цитаты из Мишиного поста (с его разрешения) и мои комментарии в виде миссии компании и предварительных выводов.

Apple

Миша: «Вот есть такая компания – Apple. Она очень богатая (даже богаче «Сбера»). Она очень умная – мало кто на свете умеет делать свои чипы и операционную систему. И у нее уже есть одна из самых больших экосистем в мире. Причем есть не в будущем, а уже здесь и сейчас. И эта экосистема уже генерит огромную выручку, а главное, делает продукты более целостными и ценными.

И есть такая задача – карты. Компания Apple не так много своих приложений пилит, но вот свои карты ей были бы очень уместны. Очень это важный элемент «экосистемы». И мучаются они уже много лет, а сделать карты не получается. Ни деньги не помогают, ни высочайший уровень разработки. Почему? Как так»?

Давайте посмотрим на миссию Apple: «Apple стремится предложить лучшие компьютерные технологии студентам, учителям, людям творческих профессий и потребителям всего мира посредством своих инновационных аппаратных решений, программного обеспечения и сетевых приложений» .

Миссия звучит «про устройства и софт устройств», но совсем не про отдельные приложения, тем более типа карт :)

Facebook

Миша: «Или есть вот компания – Facebook. Очень хорошая компания. Тоже очень богатая (тоже богаче «Сбера»). И умная, и лучше всех понимает в социальных сетях и мессенджерах, и тоже (уже) построили вокруг себя огромную экосистему.

И очень им было бы хорошо в свою экосистему поиск добавить, хотя бы по своему контенту. И дополняет хорошо, и выручку хорошую сулит, причем почти гарантированную. И даже пытались, и анонсировали, но не получается никак. Нет поиска. Почему? Как так? Мало вкладывают»?

С миссией Facebook все еще прозаичнее и яснее: «Дать людям возможность общаться и сделать мир более открытым и единым». Сразу чувствуется, почему в компанию отлично влились Instagram и WhatsApp, но никак не получается с поиском. Предположу на будущее, что ТВ-приставка, которую готовит компания, в итоге провалится, а вот планшеты Facebook Portal для видеозвонков вполне могут оказаться успешными.

Google

Миша: «Или вот есть компания Google. И богатая (ну вы поняли), и умная, и супер-технологичная (поиск, Android, карты – это вам не шутки). И экосистема тоже уже имеется. И очень в эту экосистему просится мессенджер. Прям идеально бы зашло. И пытаются, и пытаются, но не получается никак. Блин, с*аный мессенджер. Чего там кодить? Почему? Что мешает»?

Миссия Google: «Упорядочить всю информацию в мире и сделать ее доступной каждому». Это хорошо ложится во все поиски и списки: карты, видео, почта, календарь, формы… и т.д. А вот мессенджеры, социальные сети для общения и очки Google Glass никак не вписываются в эту миссию.

Мое любимое – Microsoft

Миша: «А есть еще Microsoft, которые 20 лет назад должны были мир покорить, но в итоге просто прос*али весь интернет оптом».

Миссия Microsoft: «Предоставляем новые возможности каждому. Наша цель — помочь каждому человеку и каждой компании на планете достигать большего».

Судя по миссии, компания «не прос*ала весь интернет оптом», как пишет Миша, а помогла другим компаниям достигать большего :)

Итого, похоже, что миссия компании дает ей мощную силу делать классные продукты, но одновременно и становится ограничением, определяя, какие продукты ждет провал.

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