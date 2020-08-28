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Coca-Cola предложит 4 тысячам сотрудников уволиться

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola принял решение реорганизовать бизнес. В частности, в рамках инициативы компания предложит уволиться 4 тысячам сотрудников. Люди смогут получить пособие. Об этом сообщает Bloomberg Law со ссылкой на заявление Coca-Cola.

Coca-Cola предложит 4 тысячам сотрудников уволиться

Coca-Cola повысит пособия и предложит уволиться сотрудникам, работающим в компании в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Затронут увольнения тех, у которых крайний срок приема на работу составляет 1 сентября 2017 года или ранее. Пособия при увольнении получат работники, имеющие на них право. 

Компания намерена запустить аналогичную программу увольнений и в других странах. При этом сроки не называются. Как полагают в Coca-Cola, программа позволит снизить число принудительных увольнений.

На добровольную программу увольнений производитель напитков потратит $350 млн — $550 млн.

Делается это в рамках реорганизации бизнеса. Также запланировано уменьшение числа подразделений с 17 до 9. Они заменят существующие бизнес-подразделения и группы, это позволит оптимизировать организацию.

Фото: ElRoi / Shutterstock

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