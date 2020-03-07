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Ученые назвали самый важный навык для программистов — и это не математика

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Наиболее полезным навыком для программистов оказалась не математика, а способность к изучению языков. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из университета Вашингтона, опубликованного в журнале Nature‘s Scientific Reports.

Ученые назвали самый важный навык для программистов — и это не математика

В исследовании приняли участие 42 человека, которые до этого никогда не учились программировать. В начале эксперимента участники прошли тесты на внимание, память, логику, способности к языкам, счету и решению математических задач.

В ходе исследования участники прошли десять 45-минутных уроков по Python. В конце каждого урока они проходили тест. Ученые отслеживали скорость обучения и результаты проверок. В конце участники должны были написать код игры «Камень, ножницы, бумага».

Ученые пришли к выводу, что лучше всего в изучении Python себя показали участники с высокими способностями к языкам. Также с успехами в программировании коррелировали способности к памяти и логике. Математические способности же почти не показали корреляции.

«Многое в программировании — от обязательных курсов до стереотипов о том, что такое настоящий программист — построено на идее о том, что успех в этой работе зависит от математических способностей. Но наши данные этого не подтвердили», — заявила ведущий автор исследования Шантель Прат.

Фото: Redpixel.pl / Shutterstock

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