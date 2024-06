Сеть кофеен «Кофе хауз» анонсировала ребрендинг. Компания сменит фирменный стиль, логотип, цвета, а также формат работы — заведения станут небольшими кофейнями to go. Руководить проектом будет бывший гендиректор One Price Coffee Илларион Цеханович.

Сеть кофеен «Кофе хауз» анонсировала ребрендинг