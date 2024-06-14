Сеть кофеен «Кофе хауз» анонсировала ребрендинг. Компания сменит фирменный стиль, логотип, цвета, а также формат работы — заведения станут небольшими кофейнями to go. Руководить проектом будет бывший гендиректор One Price Coffee Илларион Цеханович.

«Кофе хауз» в 2024 году проведет ребрендинг, сменив фирменный стиль логотип и цвета компании. Об этом рассказали в пресс-службе сети кофеен.

Новым форматом работы «Кофе хауза» станут небольшие кофейни формата to go с обновленным меню. В айдентике используются яркий акцент синего цвета в сочетании с насыщенным оранжевым.

Компания рассчитывает на средний чек 250-270 рублей. В меню будут представлены классические и авторские напитки, выпечка, десерты. Первая кофейня уже открылась в Москве, до конца года планируется открыть 30 заведений.

Руководит проектом бывший генеральный директор One Price Coffee Илларион Цеханович. Компания планирует в ближайшее время развивать франшизу.