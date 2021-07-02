Подписанный Путиным закон объяснил, что такое «коньяк России»

В России узаконят понятие «коньяк России». Что это такое – объяснил подписанный Владимиром Путиным документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
Согласно поправкам в федеральный закон «о виноградстве и виноделии», внесенными Владимиром Путиным, в этом законе появился термин «коньяк». Это «винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40%, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет».
Кроме того, в законе появился термин «коньяк России». Под ним будет подразумеваться коньяк, произведенный исключительно из винограда, выращенного в России.
В соответствии с принятым законом также предполагается создание СРО виноделов, которые будут разрабатывать торговые знаки «коньяка России» и «вина России».
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