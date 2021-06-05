Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры использовали взломанный пароль

Хакеры, причастные к кибератаке на систему трубопроводов компании Colonial Pipeline в США, воспользовались отсутствием многофакторной аутентификации на неиспользуемой учетной записи, пишет Bloomberg.
Инцидент был связан с неиспользующимся, но все еще активным входом в VPN, пишет Bloomberg.
По словам исполнительного директора Mandiant Чарльза Кармакала, анализ хакерской атаки показал, что подозрительная активность в сети Colonial Pipeline началась 29 апреля. Точного подтверждения способа, которым злоумышленники получили логин, пока нет, как и детальной информации о методах фишинга.
Однако аналитики обнаружили, что пароль сотрудника присутствовал в списке учетных данных, который хранился в даркнете. Учетная запись VPN, которая была деактивирована, не использовала многофакторную аутентификацию — основной инструмент кибербезопасности. Если пароль учетной записи использовался повторно, злоумышленники могли сопоставить его с именем пользователя. Неизвестно, как именно хакеры получили верное имя пользователя и смогли ли они определить эту информацию самостоятельно. Это могло быть способом входа.
В мае Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы. Хакеры использовали вирус-вымогатель для заражения устройств компании и потребовали выкуп за возвращение доступа.
Взлом на несколько дней приостановил работу системы Colonial Pipeline в США. По информации Bloomberg, вскоре после взлома Colonial заплатила хакерам, которые были аффилированы со связанной с Россией киберпреступной группой, известной как DarkSide, выкуп в размере 4,4 миллиона долларов. Хакеры также украли почти 100 гигабайт данных Colonial Pipeline и пригрозили выложить их в открытый доступ, если выкуп не будет уплачен, писало агентство.
Фото: Sharkshock / Shutterstock
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