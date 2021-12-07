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Российские компании готовятся к увеличению расходов на кибербезопасность — опрос

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Более половины российских компаний считают, что расходы на кибербезопасность в 2022 году будут расти, говорится в исследовании компании PwC.

Российские компании готовятся к увеличению расходов на кибербезопасность — опрос

По сравнению с 2020 годом этот показатель в России вырос на 13 п.п. (с 52% до 65%), сообщило агенство «Прайм» со ссылкой на данные PwC. При этом опрос показывает примерно равную заинтересованность в инвестициях в кибербезопасность в мире и в России. В мире этот показатель вырос с 55% в предыдущем году до 69%.

«Компании во всем мире отдают себе отчет в том, что киберриски растут. Не стал ли современный мир бизнеса слишком сложным для защиты? Около 75% участников нашего исследования считают именно так (в России 61%)», — отметил партнер, руководитель практики по оказанию услуг в области кибербезопасности PwC в России Виталий Соколов.

По мнению глобальных респондентов, резкий рост ожидается в атаках на облачные сервисы (22%). Далее идут программы-вымогатели (21%) и майнинг криптовалюты (21%), за которыми следует целый ряд других видов атак, набравших 20% и 19%.

Больше половины (56%) глобальных респондентов ожидают роста числа нарушений через цепочку поставки ПО, причем 19% считают, что этот рост будет существенным. Для России ожидаемый рост данного типа атак составляет 55%. Второе место для России заняли атаки на облачные сервисы (53%), третье — взлом рабочей почты (50%).

Опрос проводился среди 3,6 тыс. руководителей компаний, подразделений информационных технологий и кибербезопасности в июле-августе 2021 года. В России в нем приняли участие 126 респондентов.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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