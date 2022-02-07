Налоговая откроет данные о выручке по отраслям и регионам для малого и среднего бизнеса

Федеральная налоговая служба России предоставит доступ для малого и среднего бизнеса к данным о выручке по отраслям и регионам. Ознакомиться со статистикой можно в сервисе «Цифровая платформа МСП».
Новая услуга поможет предпринимателям проанализировать, стоит ли открывать свое дело или расширять его, сообщили «Ведомости».
С помощью сервиса можно увидеть, как меняется выручка в отрасли в конкретном регионе в годовом и месячном выражении в зависимости от сезонности. К тому же данные будут полезны бизнесменам, которые хотят расширить географию своего дела.
В будущем сервис могут расширить, уточнил источник издания. Например, появится аналитика по разным метрикам, в частности по потребности в соседних с базовым для бизнеса регионах в тех или иных товарах или услугах.
Система будет производить рекомендации через специальный сервис по принципу «потребность – поставщик», заявил собеседник.
Помимо статистики на платформе бизнесу будет доступно еще несколько сервисов:
- получение кредита с возможностью подать заявки одновременно в несколько банков;
- система оценки кредитоспособности заемщика;
- получение в онлайн-режиме региональных мер поддержки;
- регистрация бизнеса онлайн.
Директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин считает, что раскрытие данных — полезный инструмент, который бы пригодился и для крупного бизнеса, и для ученых, аналитиков и исследователей. Он также выступил за то, чтобы подобного рода услуги были платными для компаний, чтобы покрыть затраты на ее обработку.
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Фото на обложке: Drazen Zigic /
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