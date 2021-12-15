Российским экосистемам за рубежом предложили возмещать ущерб в случае санкций

Для российских цифровых компаний, работающих за рубежом, предлагается предусмотреть механизм компенсации убытков в случае санкций. Предложение уже обсуждалось среди прочих на совещании в АНО «Цифровая экономика» с участием Минэка, ЦБ и крупнейших цифровых компаний, в том числе «Сбера», «Яндекса», VK.
В списке мер — установление обязанности операторов обработки персональных данных проводить регулярный аудит систем безопасности, а при децентрализованном хранении клиентской информации и вовсе страховать риски компрометации сведений, сообщили «Известия».
Еще предлагается разрешить игрокам передавать персональные данные клиентов между разными сервисами в одной экосистеме без получения дополнительного согласия от пользователя.
По словам главы АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, эти меры направлены на развитие российского цифрового бизнеса, конкуренции и улучшение качества предоставляемых сервисов для граждан.
Лучше всего должны сработать меры по стимулированию деятельности, в том числе за рубежом, и повышению эффективности обработки данных, отметил он.
Участники рынка поддерживают концепцию регулирования, но разумный баланс интересов еще предстоит выработать.
О необходимости преференций для российских компаний говорилось в концепции кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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Фото на обложке: NDAB Creativity /
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15 декабря 2021
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