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Представители концертной отрасли России направили письмо властям с просьбой о поддержке

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций России направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину и Роспотребнадзору с просьбой вести открытый диалог и принять меры поддержки отрасли.

Представители концертной отрасли России направили письмо властям с просьбой о поддержке

Письмо опубликовано на странице Ассоциации в социальной сети Facebook. В нем отмечается, что индустрия культурно-массовых мероприятий страны не работает с марта 2020 года. 

По данным Ассоциации, в отрасли сейчас работает около 600 тысяч человек. Но большинство гастрольных туров остановлено, разорваны контракты с артистами, закрыты или ограничены в работе концертные площадки.

«При этом прямой убыток отрасли на сегодня равен 13 млрд рублей. Сегодня мы вынуждены увольнять сотрудников, отменять гастроли», — отмечают в Ассоциации.
Представители отрасли поясняют, что мероприятия не могут проводиться с загрузкой 25%-50% зала. Чтобы «выйти в ноль» нужно продать не менее 80% билетов, утверждают в организации.

«Если ничего не изменится уже завтра — нашу индустрию ждет крах. Нам нужен диалог, круглый стол, реальные меры поддержки отрасли», — заявляют в Ассоциации.

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