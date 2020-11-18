Представители концертной отрасли России направили письмо властям с просьбой о поддержке

Екатерина Кочкина
Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций России направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину и Роспотребнадзору с просьбой вести открытый диалог и принять меры поддержки отрасли.
Представители концертной отрасли России направили письмо властям с просьбой о поддержкеЕкатерина Кочкина
Письмо опубликовано на странице Ассоциации в социальной сети Facebook. В нем отмечается, что индустрия культурно-массовых мероприятий страны не работает с марта 2020 года.
По данным Ассоциации, в отрасли сейчас работает около 600 тысяч человек. Но большинство гастрольных туров остановлено, разорваны контракты с артистами, закрыты или ограничены в работе концертные площадки.
«При этом прямой убыток отрасли на сегодня равен 13 млрд рублей. Сегодня мы вынуждены увольнять сотрудников, отменять гастроли», — отмечают в Ассоциации.
Представители отрасли поясняют, что мероприятия не могут проводиться с загрузкой 25%-50% зала. Чтобы «выйти в ноль» нужно продать не менее 80% билетов, утверждают в организации.
«Если ничего не изменится уже завтра — нашу индустрию ждет крах. Нам нужен диалог, круглый стол, реальные меры поддержки отрасли», — заявляют в Ассоциации.
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