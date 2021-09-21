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В России растет уровень конфликтности бизнеса — исследование

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Уровень конфликтности в российской бизнес-среде побил рекорд за всю историю наблюдений и более чем в два раза превысил первоначальный показатель 2017 года, выяснилось в ходе исследования. Эксперты отмечают, что причиной этого роста стали передел сфер влияния и смена поколений игроков.

В России растет уровень конфликтности бизнеса — исследование

Уровень конфликтности деловой среды в России во втором квартале 2021 года побил новый рекорд, увеличившись до показателя в 2,21 с 1,96 в первом квартале, сообщил РБК со ссылкой на доклад инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково».

«Результаты второго квартала 2021 года показали рекордно высокое значение индекса А1 за всю историю его наблюдений», — отмечается в исследовании.

Индекс растет с начала года, однако если ранее он рос по причине выхода экономики из введенных в пандемию ограничений, то сейчас рост объясняется новым трендом, подчеркивают эксперты.

По данным авторов доклада, сразу в нескольких секторах рынка происходит передел сфер влияния и смена поколений игроков. При этом относительное повышение индекса к предыдущему кварталу составило всего 12%, то есть динамика роста конфликтности замедлилась.

Замедление роста объясняется тем, что российский бизнес мог приблизиться к пику количества и уровня интенсивности корпоративных споров.

Авторы доклада также зафиксировали сокращается количество крупных компаний, которые по своим финансовым показателям учитываются при расчете индекса в течение четырех лет. Так, в начале 2017 года, когда индекс начинали рассчитывать, таких компаний в РФ было более 350 тыс., а во втором квартале 2021 года их число сократилось до 241 тыс. компаний.

Эксперты считают это настораживающим трендом, так как снижение происходит непрерывно, «хотя и небольшими темпами».

Среди регионов РФ лишь в четырех конфликтность бизнес-среды снизилась по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Лидерами снижения конфликтности стали, в частности, Кабардино-Балкария (-79,2%, показатель индекса конфликтности 0,97), Тверская область (-68,5% и 0,31 соответственно), Мурманская область (-45,5% и 0,95) и Калужская область (-42,3% и 0,81). В других регионах показатель продолжил расти.

Индекс А1 разработали авторы исследования. Он рассчитывается по формуле, включающей информацию о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора, количестве судебных исков по корпоративным статьям в российских судах и количестве упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ. В расчет индекса А1 не входят данные по уголовным делам против предпринимателей.

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Фото на обложке: aerogondo2 / Shutterstock

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