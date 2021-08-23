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«Модульбанк» и сервис «Ясно» бесплатно помогут предпринимателям справиться с синдромом самозванца

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Модульбанк» и сервис «Ясно» запустили серию совместных воркшопов. На них предпринимателям предоставят бесплатную психологическую поддержку онлайн от специалистов сервиса психологических видеоконсультаций «Ясно».

«Модульбанк» и сервис «Ясно» бесплатно помогут предпринимателям справиться с синдромом самозванца

Ближайшие темы встреч: 

  • как справиться с синдромом самозванца;
  • как правильно отдыхать и почему это не стыдно;
  • увольнения и сокращения штата. 

Встречи проведут опытные психотерапевты со стажем работы от семи лет. Они помогут разобраться в причинах проблем и расскажут, как дальше работать с ними самостоятельно. Всем участникам встречи сервис «Ясно» предоставит скидку 20% на первую индивидуальную консультацию.

В «Модульбанке» рассказали, что когда создают свои продукты, то глубоко погружаются в проблемы предпринимателей, проводят много глубинных интервью. У предпринимателей очень неспокойная жизнь, отмечают в банке, часто им даже не с кем посоветоваться по поводу своих личных проблем и страхов. Именно поэтому «Модульбанк» решил запустить психологические воркшопы совместно с «Ясно».

В сервисе «Ясно» подчеркивают, что предприниматели каждый день находятся под прессингом — как внешним, так и внутренним.

«Внешне они всегда должны быть “на коне”, уверенные в себе, своих решениях и в том, что компания движется к светлому будущему. Внутри — всегда недостаточно хороши, ведь нужно ежедневно “становиться лучшей версией себя” и вообще работать по 25 часов в сутки. На мой взгляд, крайне важно развенчивать культуру “успешного успеха” и бесконечного трудоголизма. Ведь во время отдыха часто приходят лучшие идеи по развитию бизнеса», — говорит совладелец сервиса «Ясно» Максим Калюжный.

Встречи доступны как для клиентов «Модульбанка», так и предпринимателей со счетами в других банках. Им нужно заполнить специальную форму.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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