Лимит подконтрольных операций планируют повысить до 1 млн рублей

Порог подконтрольных банковских операций предложили повысить с 600 тыс до 1 млн рублей до конца 2023 года, позднее — до 1,5 млн рублей. По сделкам с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 млн рублей.

С таким предложением выступил Национальный совет финансового рынка (НСФР). Заключение совета направлено 25 ноября в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг, сообщили «Известия».

Этот порог не менялся с начала действия «антиотмывочного» закона в 2002 году. В результате под особое внимание попадает значительное число сделок, которые не соответствуют уровню общественной опасности, уточняется в заключении совета на законопроект, призванный оптимизировать регуляторную нагрузку на участников финрынка.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) также указывала в рамках оценки российской «антиотмывочной» системы, что пороговое значение контроля слишком низкое и нуждается в корректировке в сторону увеличения, — сказал замглавы НСФР Александр Наумов.

Помимо этого, кредитные организации намерены вернуть порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО, который сейчас отменен.

Эксперты полагают, что продвигаемые изменения позволят снизить нагрузку на банки, а также число ошибочных блокировок.

С 1 октября вступили в силу поправки в «антиотмывочное» законодательство: в соответствии с которыми банкам необходимо отчитываться обо всех операциях в адрес некоммерческих организаций (за исключением, например, реализующих программы дошкольного образования), а также обо всех денежных переводах из стран, входящих в специальный список Росфинмониторинга. Из-за новых требований кредитные организации стали направлять гораздо больше сообщений об операциях.

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