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В России вырос спрос на реплику AirPods

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С января спрос на беспроводные наушники в России вырос до 15% в штуках, хотя в деньгах упали до 21 млрд рублей. Однако до 80% продаж в низком ценовом сегменте занимают сейчас копии. Их доля растет.

В России вырос спрос на реплику AirPods

Средняя стоимость наушников упала до 3,5 тыс. рублей. Спрос смещается в сторону недорогих брендов, в том числе и неизвестных ранее брендов, сообщили ритейлеры «Коммерсанту».

Самыми популярными наушники пока остаются Xiaomi, JBL и Apple. Коммерческий директор департамента развития собственных торговых марок «Ф-Плюс Мобайл» Андрей Никитин отметил, что из-за падения доходов населения и желания сэкономить россияне стали чаще обращать внимание на бюджетные варианты наушников, где около 80% устройств приходится на копии AirPods и AirPods Pro.

Собеседник издания на рынке дистрибуции добавил, что новые бренды наушников в скором времени смогут заменить девайсы от Apple и Samsung, которые в условиях параллельного импорта потеряли техподдержку. 

В конце мая официальные ритейлеры техники Apple в России, начали закрывать убыточные магазины. Компании распределяют ассортимент в точки с более высоким трафиком. Еще одна причина — дефицит товара и в целом снижение спроса на смартфоны.

Фото на обложке: Unsplash

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