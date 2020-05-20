Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей

Группа ученых из Швейцарии и США выяснили, что люди, переболевшие в 2003 году атипичной пневмонией, невосприимчивы к коронавирусу нового типа. Об этом сообщается в научном журнале Nature.

По данным исследования, заражение вирусом SARS-CoV, который был причиной вспышки атипичной пневмонии 17 лет назад, способствует выработке нейтрализующих антител, нацеленных на s-белок. Он отвечает за связывание коронавируса с рецепторами на поверхности клетки, позволяя ему проникнуть в организм.

В ходе экспериментов выяснилось, что антитело S309, которое вырабатывалось в ответ на заражение, способно эффективно нейтрализовать псевдовирусы SARS-CoV-2 и SARS-CoV, а также настоящий коронавирус нового типа за счет распознавания участка s-белка, который отвечает за взаимодействие с клеточными рецепторами.

В результате люди, переболевшие атипичной пневмонией, оказываются невосприимчивы к новому вирусу.

Авторы предполагают, что использование «коктейлей с антителами», включая S309, усиливает нейтрализацию SARS-CoV-2 и может ограничить появление мутаций, которые обладают устойчивостью к этой иммунной реакции. Такие «коктейли» предлагается использовать для профилактики инфекции у лиц из групп риска, а также для лечения тяжелых осложнений.

Фото: Unsplash