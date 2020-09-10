Названы потери российской экономики от коронавируса

Экономисты Центра исследований отраслевых рынков РАНХиГС оценили общие потери российской экономики от коронавируса и введенных ограничений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Снижение ВВП по итогам второго квартала 2020 года составило 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале потери составили 0,5%.

Семь секторов продемонстрировали существенное сокращение добавленной стоимости: оптовая и розничная торговля, транспорт, сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность, а также прочие услуги.

В первом квартале из-за режима самоизоляции рабочих дней было на три меньше нормы, во втором квартале — на 23.

Оценка РАНХиГС оказалась оптимистичнее оценки Росстата, по данным которого ВВП во втором квартале сократился на 8% по сравнению с таким же периодом 2019 года.

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