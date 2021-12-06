Оборот косметологических клиник в России с начала года вырос на 30%

Cпрос на услуги эстетической медицины в 2021 году вырос на 30%. Выручку специализированным клиникам обеспечили те, кто не смог воспользоваться их услугами год назад из-за пандемии, в то время, как притока новых клиентов не наблюдается. При этом участники рынки жалуются на отток клиентов в неконтролируемый сегмент бьюти-индустрии.

В январе-октябре 2021 года оборот косметологических клиник вырос на 30% год к году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на иследование Национальной ассоциации клиник эстетической медицины (НАКЭМ).

Ассоциация не приводит абсолютных цифр. Но согласно прогнозу GxP News, опубликованному ранее, оборот официального рынка только инъекционных процедур по итогам 2020 года в 31,5 млрд руб., что в денежном выражении оказалось на 18% ниже, чем в 2019 году.

Гендиректор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова объясняет наблюдаемый сейчас рост продаж косметологических услуг отложенным спросом, поскольку в 2020 году из-за антиковидных мер были серьезные ограничения на работу медучреждений, не оказывающих плановую и экстренную медицинскую помощь.

По данным НАКЭМ, за девять месяцев 2021 года число новых пациентов выросло всего на 3%. Франгулова подтверждает, что притока новых клиентов не наблюдается В 2021 году, по ее словам, большую часть выручки операторам эстетической медицины обеспечили постоянные клиенты.

Однако pаместитель медицинского директора ГК «Медси» Ксения Шеховцова сообщила, что в «Медси», напротив, заметно увеличилось число новых клиентов, что связано в том числе «с перетоком пациентов из салонов красоты в специализированные медцентры».

Франгулова отмечает, что в 2021 году неконтролируемый сегмент оказания услуг дома не снизился. Пациенты идут на это из-за меньшей стоимости процедуры, а врачи таким образом уходят от уплаты комиссии клинике за пользование кабинетом, пояснил глава DSM Group Сергей Шуляк.

Согласно данным GxP News, доля косметологических процедур, проводимых на дому, в 2021 году не изменилась с прошлого года и составила 7%. Согласно опросу, проведенному GxP News среди специалистов, почти 24% респондентов, не работающих в клиниках, признались, что не имеют диплома врача-косметолога. Но даже таким специалистам приходится переходить на использование зарегистрированных препаратов.

По итогам этого года, по прогнозу GxP News, объем серых препаратов в сегменте биоревитализантов снизится в 2,5 раза, до 15% против 38% в 2019 году.

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