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В России продажи контрафакта этом году вырастут на 10%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитики BrandMonitor спрогнозировали рост в России поддельных товаров по итогам этого года до 6,5 трлн рублей (10%). Около 40% из этой суммы придется на продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров. 

В России продажи контрафакта этом году вырастут на 10%

Большая часть продаж придется на офлайн, а основные группы подделываемых товаров — люксовая одежда и обувь, кроссовки и детские игрушки, сообщил «Коммерсантъ».

Так, по оценкам специалистов, продажи контрафактной одежды и обуви люксовых брендов достигнут 273 млрд рублей, из которых около 30% придется на онлайн-продажи.

Еще 72 млрд рублей придется на продажу контрафактных кроссовок, 30 млрд рублей — поддельных детских товаров. Доли онлайн в этих категориях — 40% и 15% соответственно.

Остальной контрафакт — парфюмерия, косметика, мебель, автозапчасти, аксессуары для мобильных телефонов.

По данным BrandMonitor, более 80% продаж контрафакта в онлайн-канале приходится на объявления в соцсетях.

Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов считает, в категориях, в отношении которых сегодня вводится обязательная маркировка, доля контрафакта быстро снижается. 

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Однако, по его словам, одна из основных проблем в этой сфере — серые перевозчики, которые ввозят поддельные товары в Россию. Эксперт уверен, что лишь небольшая часть потребителей специально приобретает контрафакт, а большинство становится жертвами мошенников.

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Фото на обложке: Ian Law / Shutterstock

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