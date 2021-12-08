В России продажи контрафакта этом году вырастут на 10%

Аналитики BrandMonitor спрогнозировали рост в России поддельных товаров по итогам этого года до 6,5 трлн рублей (10%). Около 40% из этой суммы придется на продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров.
Большая часть продаж придется на офлайн, а основные группы подделываемых товаров — люксовая одежда и обувь, кроссовки и детские игрушки, сообщил «Коммерсантъ».
Так, по оценкам специалистов, продажи контрафактной одежды и обуви люксовых брендов достигнут 273 млрд рублей, из которых около 30% придется на онлайн-продажи.
Еще 72 млрд рублей придется на продажу контрафактных кроссовок, 30 млрд рублей — поддельных детских товаров. Доли онлайн в этих категориях — 40% и 15% соответственно.
Остальной контрафакт — парфюмерия, косметика, мебель, автозапчасти, аксессуары для мобильных телефонов.
По данным BrandMonitor, более 80% продаж контрафакта в онлайн-канале приходится на объявления в соцсетях.
Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов считает, в категориях, в отношении которых сегодня вводится обязательная маркировка, доля контрафакта быстро снижается.
Однако, по его словам, одна из основных проблем в этой сфере — серые перевозчики, которые ввозят поддельные товары в Россию. Эксперт уверен, что лишь небольшая часть потребителей специально приобретает контрафакт, а большинство становится жертвами мошенников.
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Фото на обложке: Ian Law /
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