Открыт набор на курс по инвестициям ранних стадий
27-29 марта пройдет курс SEED ANGELS. Он предназначен для бизнес-ангелов, представителей корпоративных фондов и акселераторов, которые хотят разобраться в венчурных инвестициях ранних стадий. Участников ждут лекции экспертов, разбор кейсов и общение с коллегами.
На курсе участники узнают:
- как работают венчурные инвесторы ранних стадий;
- что нужно, чтобы правильно оценить компании и найти среди них перспективные;
- как структурировать сделки;
- как управлять портфелем и выходить из инвестиций;
- последние тренды венчурного рынка;
- особенности работы акселераторов и корпоративных фондов и многое другое.
Также участники разберут кейсы с экспертами по инвестициям ранних стадий. А по окончании курса они получат сертификат от организаторов ― Московской школы управления «СКОЛКОВО» и международной организации инвесторов INVESTORO.
Купить билеты и ознакомиться с программой можно на сайте курса.
Фото на обложке: Helloquence/Unsplash
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