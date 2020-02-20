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Открыт набор на курс по инвестициям ранних стадий

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

27-29 марта пройдет курс SEED ANGELS. Он предназначен для бизнес-ангелов, представителей корпоративных фондов и акселераторов, которые хотят разобраться в венчурных инвестициях ранних стадий. Участников ждут лекции экспертов, разбор кейсов и общение с коллегами.

Открыт набор на курс по инвестициям ранних стадий

На курсе участники узнают:

  • как работают венчурные инвесторы ранних стадий;
  • что нужно, чтобы правильно оценить компании и найти среди них перспективные;
  • как структурировать сделки;
  • как управлять портфелем и выходить из инвестиций;
  • последние тренды венчурного рынка;
  • особенности работы акселераторов и корпоративных фондов и многое другое.

Также участники разберут кейсы с экспертами по инвестициям ранних стадий. А по окончании курса они получат сертификат от организаторов ― Московской школы управления «СКОЛКОВО» и международной организации инвесторов INVESTORO.

Купить билеты и ознакомиться с программой можно на сайте курса.

Фото на обложке: Helloquence/Unsplash

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