Открыт набор на курс по инвестициям ранних стадий

27-29 марта пройдет курс SEED ANGELS. Он предназначен для бизнес-ангелов, представителей корпоративных фондов и акселераторов, которые хотят разобраться в венчурных инвестициях ранних стадий. Участников ждут лекции экспертов, разбор кейсов и общение с коллегами.

На курсе участники узнают:



как работают венчурные инвесторы ранних стадий;

что нужно, чтобы правильно оценить компании и найти среди них перспективные;

как структурировать сделки;

как управлять портфелем и выходить из инвестиций;

последние тренды венчурного рынка;

особенности работы акселераторов и корпоративных фондов и многое другое.

Также участники разберут кейсы с экспертами по инвестициям ранних стадий. А по окончании курса они получат сертификат от организаторов ― Московской школы управления «СКОЛКОВО» и международной организации инвесторов INVESTORO.



Купить билеты и ознакомиться с программой можно на сайте курса.

Фото на обложке: Helloquence/Unsplash