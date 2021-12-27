В России на 20% выросло число судебных дел в IT-сфере

На фоне цифровизации экономики в 2021 году на 20% увеличилось число судов в сфере информационных технологий, показало исследование RTM Group. В основном они связаны с неправомерным использованием интеллектуальной собственности, программного обеспечения (ПО), а также с признанием распространяемой в сети информации запрещенной. Количество таких дел будет расти, полагают эксперты.

Количество вынесенных российскими судами актов по гражданским, административным и уголовным делам, касающимся информационных технологий, в 2021 году увеличилось более чем на 20%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование RTM Group. Всего за год было вынесено свыше 623 тыс. актов.

Большая часть исков связана с неправомерным использованием интеллектуальной собственности, взысканием компенсации за незаконное использование ПО, а также с признанием распространяемой в сети информации запрещенной. Такой расклад сохранится и в 2022 году, а число дел вырастет еще на 20-25%, прогнозируют аналитики.

Пандемия привела к активному проникновению технологий во все сферы жизни, поэтому и растет количество инцидентов, отмечает главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он также полагает, что тенденция, вероятнее всего, сохранится. Для компаний особенно остро стоят вопросы утечек информации, ведь помимо прямого ущерба они несут и серьезные репутационные риски, добавил Голованов.

Наиболее спорные вопросы в работе IT-компании — соблюдение лицензионных условий в отношении ПО, отметил юрист IT-компании «Крок» Евгений Архипов.

«Дистрибутор софта обязан связывать заказчиков условиями использования ПО, которые сообщают вендоры. При этом, как правило, дистрибутор работает на стыке иностранного и отечественного права: иностранный разработчик предоставляет лицензии по зарубежному праву, и задача дистрибутора — продать их отечественным заказчикам в рамках российского»,— отметил он. По словам Архипова, иногда такая адаптация проходит непросто.

По данным управляюего партнера юридической компании ЭБР Александра Журавлева, количество дел в IT-сфере растет даже быстрее (на 70%), чем по оценкам RTM Group. Среди них использование компаниями пиратского софта, сделки с криптовалютой, хакерские атаки на конкурентов, споры о кражах аккаунтов и предметов в видеоиграх.

Эксперты считают, что тенденция может создать сложности, поскольку из-за недостатка компетенций суды иправоохранительные органы пока не готовы к такому увеличению числа разбирательств, отмечает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

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