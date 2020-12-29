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COVID и Новый год подогрели спрос, но сбили с ног доставку: Кто из ритейлеров рискует не доставить подарки вовремя?

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Рост спроса в сегменте онлайн-торговли более чем на 60% в преддверии новогодних праздников и COVID привел к сложностям с обработкой заказов. Так, на задержки жалуются клиенты Wildberries, IKEA, OZON и других. Ритейлеры признаются, что ещё с начала пандемии усилили работу в этом направлении, однако не всем удалось избежать проблем. 

COVID и Новый год подогрели спрос, но сбили с ног доставку: Кто из ритейлеров рискует не доставить подарки вовремя?

Пользователи российских интернет-магазинов начали сталкиваться со сложностями при получении заказов. Как рассказал «Коммерсанту» один из покупателей Wildberries в Москве, его заказ задерживается уже два дня сверх оговоренного срока доставки и компания продолжает уведомлять об отсрочках. 

В свою очередь два клиента OZON в разговоре с Rusbase отметили, что сроки доставки значительно увеличены, по сравнению с предыдущими месяцами, а один из собеседников признался, что ему задержали доставку на один день. 

Начались проблемы с доступностью товаров и в шведской IKEA. На сайте компании появилось предупреждение, что из-за «технических сложностей» у некоторых пользователей могут возникнуть затруднения с оформлением заказов. 

Кроме того, в интернет-магазине IKEA перестал работать калькулятор доставки и пропала услуга доставки до двери в Москве. 

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В Wildberries признают, что сроки доставки в некоторые регионы могут отличаться от стандартных, уточняя, что при этом выросла и нагрузка: год к году количество ежедневных покупок через их сервис удвоилось до 1,5 млн заказов.

В период праздничного ажиотажа и у Ozon быстро заканчиваются самые ходовые товары — например, елки, рассказывает представитель площадки. В компании объясняют это любовью россиян совершать такие покупки в последний момент.

Как рассказал изданию партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников, в ноябре количество онлайн-заказов (без учета ресторанной еды и продуктов питания) выросло год к году на 60%, а в декабре динамика еще выше.

Директор доставки Lamoda Илья Стародубцев заверил Rusbase, что служба доставки компании работает в штатном режиме. 

«С началом пандемии коронавируса нагрузка многократно возросла, и мы предприняли ряд мер, чтобы сохранить прежние сроки доставки и привычный для Lamoda высокий уровень клиентского сервиса. Еще весной мы расширяли штат торговых представителей, в том числе за счет курьеров из других компаний, которые не работали, и запустил сервис пеших торговых представителей, который продолжаем развивать: сейчас в Москве и Санкт-Петербурге», — пояснил Стародубцев. 

Он добавил, что предновогодний рост спроса не является чем-то новым, поэтому в компании традиционно готовились к повышенной нагрузке заранее.

Фото: Milkos/Depositphotos

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