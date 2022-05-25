В московских коворкингах пустует почти 25% рабочих мест

В Москве пустует 7,9 тыс. рабочих мест в коворкингах и гибких офиса. Это почти четверть от общего числа рабочих мест в такого рода объектах. Ситуация может продлиться до конца лета, а осенью число сделок возможно вырастет.

Увеличение свободных мест в основном связано с открытием новых объектов и уходом зарубежных компаний, сообщили «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании Knight Frank.

Коворкинги и гибкие офисы чаще занимали фирмы их IT-сферы и интернет-торговли, часть их них сейчас пересматривает свои планы и перевозит команды в другие места.

На увеличение числа свободых рабочих мест повлияло также активное развитие этого сегмента в 2021 году. Сейчас в столице открыто 93 гибких офиса общей площадью 230 тыс. кв. м, тогда как в прошлом году функционировало лишь 88 на 212 тыс. кв. м. Пока новые площадки не успели сдать в аренду.

Владельцы коворкингов отметили, что вакансии на площаках действительно увеличились, но спрос на этот формат все равно остается высоким. После майских праздников активность арендаторов увеличилась: те, кто откладывал вопрос переезда, вернулись к процессу поиска.

Фото на обложке: Unsplash