Мошенники в России стали предлагать новую псевдоуслугу

В России на фоне ужесточения политики банков по проверке заемщиков мошенники стали предлагать «обнуление» кредитной истории. Они обещают, что долговое обнуление повысит шансы на получение новых кредитов.

Злоумышленники сразу предупреждают, что услуга разовая, берут оплату — от 20 тыс. до 150 тыс. рублей — и исчезают. Пострадавшие остаются с кредитной историей и без денег, рассказала «Известиям» глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Предложение «обнулить» кредитную историю может быть продолжением цепочки обработки заемщика. Ему сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, затем предлагают взять кредит. После того, как клиент оказывается в долгах, то в дело вступают «раздолжнители», псевдоюристы и т.п.

Специалист регулятора напомнил, что по желанию клиента стереть или изменить негативную кредитную историю невозможно. Исправить или оспорить кредитную историю реально, если она испорчена по вине кредитора или человек стал жертвой мошенников, которые оформили на него кредит.

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