Выдача потребкредитов в России сократилась почти на 90%

В марте 2022 года на фоне резкого роста банковских ставок был зафиксирован обвал по выдаче большинства видов розничных кредитов. За месяц банки выдали кредитов наличными на 76 млрд рублей, что стало минимальным показателем с февраля 2015 года.

На российском рынке розничного кредитования зафиксирован обвал почти во всех сегментах, сообщил РБК со ссылкой на данные Frank RG.

Всего в марте банки выдали россиянам 454,9 тыс. кредитов наличными, что на 71,8% меньше, чем в феврале 2022 года. В денежном выражении объем выданных кредитов составил 76,3 млрд рублей, что на 86,3% меньше, чем месяцем ранее.

По данным аналитиков, это в три раза меньше, чем в апреле 2020 года, (первом месяце локдауна из-за пандемии), когда банки одобрили россиянам кредиты на 220,2 млрд рублей. Выдачи необеспеченных кредитов откатились к отметкам начала 2015 года, когда на фоне кризиса Банк России также прибегал к резкому повышению ключевой ставки.

Выдача автокредитов обрушилась на 80% относительно февраля — в марте кредитные организации заключили всего 20,4 тыс. новых договоров на 21 млрд рублей. POS-кредитование в марте в денежном выражении сократилось более чем в два раза по сравнению с февралем. Всего потребители оформили 671,5 тыс. ссуд на покупку товаров (минус 8,6% к февралю) на общую сумму 14,4 млрд рублей.

Обвал розничного рынка кредитования не затронул только ипотеку, где сроки заключения сделок длиннее. В марте банки заключили 168,9 тыс. новых сделок, что почти на четверть превысило показатели февраля. Общая сумма новых ипотечных выдач составила 545,5 млрд рублей, что на 18,9% больше февраля.

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