Топ-менеджеры «Билайна» выкупят его у Veon в кредит

Топ-менеджеры «Билайна» выкупят оператора на заемные средства. Наиболее вероятный кредитор — «Сбер», но в пул могут войти ВТБ, «Газпромбанк» или «Альфа-банк». Группа топ-менеджеров «Вымпелкома» ранее договорилась о выкупе оператора у Veon за 130 млрд рублей.

Компанию оценили в 370 млрд рублей: она получит вознаграждение лишь в размере 130 млрд рублей, 240 млрд рублей — это чистый долг «Вымпелкома», сообщили «Ведомости».

Представители ВТБ, «Сбера», «Газпромбанка» не ответили на запросы издания. Весной 2022 года Veon перевел два кредита на сумму 45 млрд рублей каждый, выданные «Сбером» и «Альфа-банком», на «Вымпелком». Компания должна вернуть кредит до конца 2026 года, а размер сделок в денежном выражении с учетом процентов — не более 68 млрд рублей и 78 млрд рублей.

«Вымпелком» в основном кредитует «Сбер». Собеседники издания сомневаются, что сделка состоялась бы без согласования со «Сбером».

Аналитик агентства MForum Алексей Бойко назвал «Сбер» наиболее вероятным кандидатом на кредитование сделки, но предположил, что ВТБ и «Газпромбанк» могут войти в пул кредиторов.

Он считает, что банки при необходимости также могут выступить временными держателями актива до его перехода к другим владельцам через 2–3 года. Собеседник, близкий к оператору, добавил, что «Сбер» может выступить не только кредитором, но и покупателем актива.

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